В Днепре мужчина отбивался от ТЦК. В военкомате говорят: Он – военный, пытался бежать

Фото: Генштаб ВСУ

В сети 1 июня было распространено видео с Днепра, на котором мужчина в гражданской одежде отбивается от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки. В военкомате утверждают, что пытались задержать действующего военного, который хотел бежать.

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В ролике непонятна суть конфликта, только видно, как днепрянин отбивается от мужчин в форме и кричит. Свидетели также пытаются "успокоить" работников военкомата, восклицая "Не надо так поступать с людьми".

"Этот гражданин – действующий военнослужащий, призванный на военную службу во время мобилизации. Ранее он неоднократно пытался уклониться от призыва на военную службу, не появлялся за повестками в ТЦК и СП и для прохождения военно-врачебной комиссии", – отреагировали в пресс-службе Днепропетровского областного ТЦК и СП.

Военные отметили, что 1 июня работники военкомата сопровождали мужчину к месту прохождения службы, однако внезапно он попросил остановить машину и пытался скрыться.

8 апреля 2024 года командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушение их прав. В то же время, нельзя и мириться с нарушением прав гражданских.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

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