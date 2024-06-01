У Чернівцях чоловік напав на працівника ТЦК, той ударив у відповідь

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

1 червня у Чернівцях стався конфлікт між військовозобов’язаним та працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП.

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За даними відомства, військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК, чим спровокував удар у відповідь.

"Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи в його бік погрози", – йдеться у повідомленні.

В Терцентрі комплектування зазначили, що на місце події прибули працівники правоохоронних органів. Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставин, за її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні й правові заходи, наголосили в ТЦК.

8 квітня командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав. Водночас не можна і мирись із порушенням прав цивільних.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

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