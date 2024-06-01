У Чернівцях чоловік напав на працівника ТЦК, той ударив у відповідь
1 червня у Чернівцях стався конфлікт між військовозобов’язаним та працівником Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Чернівецький обласний ТЦК та СП.
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За даними відомства, військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК, чим спровокував удар у відповідь.
"Крім того, нападник ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи в його бік погрози", – йдеться у повідомленні.
В Терцентрі комплектування зазначили, що на місце події прибули працівники правоохоронних органів. Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставин, за її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні й правові заходи, наголосили в ТЦК.
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