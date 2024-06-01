В Черновцах мужчина напал на работника ТЦК, тот ударил в ответ
1 июня в Черновцах произошел конфликт между военнообязанным и работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП.
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По данным ведомства, военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК, чем спровоцировал ответный удар.
"Кроме того, нападавший оскорблял честь и достоинство военнослужащего, выражая в его сторону угрозы", – говорится в сообщении.
В Террцентре комплектования отметили, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Относительно инцидента идет проверка с целью выяснения всех обстоятельств, по ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры, подчеркнули в ТЦК.
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