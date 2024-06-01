В Черновцах мужчина напал на работника ТЦК, тот ударил в ответ

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

1 июня в Черновцах произошел конфликт между военнообязанным и работником Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП.

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По данным ведомства, военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК, чем спровоцировал ответный удар.

"Кроме того, нападавший оскорблял честь и достоинство военнослужащего, выражая в его сторону угрозы", – говорится в сообщении.

В Террцентре комплектования отметили, что на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Относительно инцидента идет проверка с целью выяснения всех обстоятельств, по ее результатам будут приняты все необходимые организационные и правовые меры, подчеркнули в ТЦК.

8 апреля командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя позволять нарушение их прав. В то же время нельзя и мириться с нарушением прав гражданских.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

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