Во Львовской области военкомы наехали на велосипедиста. ТЦК заявляет: Были на эмоциях

В ТЦК заявили, что на просьбу предъявить документы велосипедист "начал выкрикивать нецензурную лексику и оскорблять военнослужащих"

Фото: Львовский ТЦК и СП

3 июня в сети распространили видео, на котором военные на служебной машине пытались сбить мужчину. Пресс-служба Львовского территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщила, что это ее работники, которые "не справились с эмоциями".

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В ролике видно, как черный микроавтобус подталкивает капотом велосипедиста, в результате чего тот падает. Вдруг он начинает бежать, а военные пытаются его догнать.

Во Львовском ТЦК объяснили такие действия служащих тем, что в ответ на просьбу предъявить документы, велосипедист "начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно".

"Военнослужащие, которые были вовлечены в группу оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Следовательно, догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось сбежать", – говорится в сообщении пресс-службы.

В военкомате напомнили, что все мужчины призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК.

8 апреля 2024 года командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя допускать нарушение их прав. В то же время нельзя и мириться с нарушением гражданских прав.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

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