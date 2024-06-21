В Луцке на военнослужащих ТЦК напали с газовым баллончиком – видео
21 июня в Луцке на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки напали с газовым баллончиком. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Запад".
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Военнослужащие, на которых напали, участвовали в Антитеррористической операции, а во время полномасштабного вторжения воевали на Донецком и Луганском направлениях, а также освобождали Херсонскую и Запорожскую области, сообщило ОК "Запад".
После реабилитации бойцы вернулись на службу в Луцкий РТЦК и СП. А утром 21 июня на окраине Луцка на военных напали с газовым баллончиком.
В ОК "Запад" отметили, что личности нападавших установлены, они "понесут жестокое наказание".
"Также хотим обратиться ко всем желающим поиграть с газовыми баллончиками: уже давно пришло время воевать и защищать собственную землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов", – говорится в сообщении.
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