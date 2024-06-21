В Луцке на военнослужащих ТЦК напали с газовым баллончиком – видео

Иллюстративное фото: Житомирская ОГА

21 июня в Луцке на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки напали с газовым баллончиком. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Запад".

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Военнослужащие, на которых напали, участвовали в Антитеррористической операции, а во время полномасштабного вторжения воевали на Донецком и Луганском направлениях, а также освобождали Херсонскую и Запорожскую области, сообщило ОК "Запад".

После реабилитации бойцы вернулись на службу в Луцкий РТЦК и СП. А утром 21 июня на окраине Луцка на военных напали с газовым баллончиком.

В ОК "Запад" отметили, что личности нападавших установлены, они "понесут жестокое наказание".

"Также хотим обратиться ко всем желающим поиграть с газовыми баллончиками: уже давно пришло время воевать и защищать собственную землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов", – говорится в сообщении.

8 апреля 2024 года командующий Сухопутными войсками Павлюк высказался по поводу ситуации с отношением общества к представителям ТЦК. Он подчеркнул, что травля работников ТЦК недопустима и нельзя разрешать нарушение их прав.

20 апреля в Черновицкой области гражданские совершили нападение на работника ТЦК, из-за чего ему пришлось произвести выстрел в землю.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

17 июня во Львовской области напали на военнослужащего ТЦК. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

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