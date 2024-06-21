У Луцьку на військовослужбовців ТЦК напали з газовим балончиком – відео

Ілюстративне фото: Житомирська ОДА

21 червня у Луцьку на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки напали з газовим балончиком. Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Захід".

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Військовослужбовці, на яких напали, брали участь в Антитерористичній операції, а під час повномасштабного вторгнення воювали на Донецькому та Луганському напрямках, а також звільняли Херсонську та Запорізьку області, повідомило ОК "Захід".

Після реабілітації бійці повернулись на службу в Луцький РТЦК та СП. А вранці 21 червня на околиці Луцька на військових напали з газовим балончиком.

В ОК "Захід" зазначили, що особи нападників встановлені, вони "понесуть жорстоке покарання".

"Також хочемо звернутися до всіх охочих погратися з газовими балончиками: вже давно прийшов час воювати й захищати власну землю та родину. Вступайте до лав ЗСУ і почніть вже махати кулаками на окупантів", – йдеться у повідомленні.

8 квітня 2024 року командувач Сухопутних військ Павлюк висловився щодо ситуації зі ставленням суспільства до представників ТЦК. Він наголосив, що цькування працівників ТЦК є неприпустимим і не можна дозволяти порушення їхніх прав.

20 квітня у Чернівецькій області цивільні здійснили напад на працівника ТЦК, через що йому довелося здійснити постріл у землю.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

17 червня у Львівській області напали на військовослужбовця ТЦК. Його доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

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