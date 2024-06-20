В Одесі чоловік "протягнув" на капоті авто працівників ТЦК, його розшукують

Один з військовослужбовців ТЦК отримав травму голови

Фото: Одеський ТЦК (Facebook)

Пресслужба Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки стверджує, що у Приморському районі міста водій авто наїхав на двох працівників військкомату. Поліція оголосила чоловіка у розшук.

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Інцидент стався 20 червня. За даними пресслужби, водій "протягнув" двох військовослужбовців ТЦК на капоті автомобіля на значну відстань, внаслідок чого один із них отримав травму голови.

Постраждалим надали допомогу на місці, наразі поліція розшукує підозрюваного.

Керівництво Одеського обласного ТЦК контролює цю ситуацію, додали у повідомленні.

18 травня 2024 року у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав із ножем на працівника ТЦК.

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