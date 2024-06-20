В Одессе мужчина "протащил" на капоте авто работников ТЦК, его разыскивают

Фото: Одесский ТЦК (Facebook)

Пресс-служба Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки утверждает, что в Приморском районе города водитель авто наехал на двух работников военкомата. Полиция объявила мужчину в розыск.

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Инцидент произошел 20 июня. По данным пресс-службы, водитель "протащил" двух военнослужащих ТЦК на капоте автомобиля на значительное расстояние, в результате чего один из них получил травму головы.

Пострадавшим оказали помощь на месте, полиция разыскивает подозреваемого.

Руководство Одесского областного ТЦК контролирует данную ситуацию, добавили в сообщении.

18 мая 2024 года в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

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