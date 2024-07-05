Химический ожог, ушибы лица: в каком состоянии военный ТЦК и СП, которого избили в Ворохте

В Яремчанской больнице военному оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение

Украинский военный (Фото: Генштаб)

У военного Верховинского районного ТЦК и СП, которого в полдень 4 июля 2024 избили жители Ворохты, медики диагностировали химический ожог и ушибы лица. Об этом в комментарии Суспильному рассказал заместитель директора Яремчанской центральной городской больницы Василий Йосипчук.

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По данным Йосипчука, после конфликта на блокпосте при въезде в Ворохту, военнослужащего доставили в больницу медики экстренной медицинской помощи.

Военного обследовали окулист, лор, травматолог и невролог, диагностировали химический ожог и ушибы мягких тканей носа и лица, рассказал он.

В Яремчанской больнице военному оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.

4 июля в сети распространили видео, на котором видно, как люди в штатском ссорятся с мужчинами в форме. В определенный момент люди перекрыли дорогу автомобилю, за рулем которого находился мужчина в военной форме, и начали бить по транспортному средству ногами и руками, а затем вытолкали авто на обочину.

В Ивано-Франковском ТЦК заявили, что на въезде в Ворохту стоял блокпост, на котором проверяли документы военнообязанных. Однако местные жители заявили, что из-за этого в поселок не едут туристы. В то же время в военкомате отметили: на курорт не едут только те мужчины, которые пытаются избежать своего конституционного долга, и подчеркнули, что и дальше будут проверять документы всех военнообязанных приезжих.

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