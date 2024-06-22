"Не хотят игроки ехать на Закарпатье". Клуб Первой лиги меняет прописку из-за мобилизации

ФК "Хуст" переезжает в Тернополь, потому что футболисты якобы боятся ездить на Закарпатье из-за ТЦК

Фото: ФК ''Хуст''

Футбольный клуб "Хуст" из Первой лиги решил сменить прописку из-за мобилизации. Об этом в комментарии Украинскому футболу сказал президент клуба Михаил Мадярчик.

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Согласно плану, в новом сезоне клуб будет базироваться в Тернополе и объединится с любительским ФК "ФАТ-Подоляны" в единый коллектив.

"Такой шаг, как объединение, вынужденный. Сейчас, в условиях войны, Хуст не имеет возможности приглашать к себе игроков. И речь не о финансах. Клуб не может предоставить футболистам гарантий безопасности, получить бронирование от армии. Поэтому сформировать коллектив очень сложно. Не хотят игроки ехать на Закарпатье, потому что регион пограничный. Слишком активный... Здесь работники ТЦК гребут всех подряд. Им безразлично, кто ты: футболист или рядовой гражданин", — сказал Мадярчик.

Закарпатский клуб проиграл переходные матчи и должен был вылететь во Вторую лигу. Но чемпион Второй лиги "Дружба" заявил, что снимается с соревнований из-за закона о мобилизации. Как следствие, "Хуст" сохранил место в Первой лиге на сезон 2024/2025.

Соглашение с "Хустом" позволит "Подолянам" попасть из любительского чемпионата сразу в Первую лигу.