Победитель Второй лиги снялся с чемпионата по футболу, опасаясь мобилизации

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Футбольный клуб "Дружба" из села Мировка Киевской области, который в прошлом сезоне выиграл Вторую лигу и вышел в Первую, принял решение снять команду с соревнований на следующий сезон. Об этом в интервью изданию Тribuna сообщил директор "Дружбы" Игорь Дегтяренко.

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Он заявил, что причина заключается в законе о мобилизации – у руководства клуба нет полномочий, чтобы забронировать своих футболистов.

"Украинская ассоциация футбола, к сожалению, для футболистов ничего не сделала. Мы просто не сможем с этим бороться. Где-то автобус остановят по дороге на тренировку или игру и всей команде выпишут повестки. Что мы будем с этим делать дальше?" – сказал Дегтяренко.

Директор "Дружбы" отметил, что решение принято на один год.

"Чтобы за нами оставили место в ПФЛ на год, хотя бы во Второй лиге. В Первой лиге за нами никто не зарезервирует, разумеется. Другого выхода нет, к сожалению. Сейчас и в других клубах такое начнется, это сто процентов, когда придет июль", – подчеркнул он.

Дегтяренко также отметил, что футболистам разрешат искать другие команды.

"Мы им предложили, когда откроется трансферное окно, чтобы они переходили. Думаю, благодаря игре за "Дружбу" они себе найдут место", — сообщил он.

8 мая ФК "Хуст" из Первой лиги пожаловался на действия Хустского ТЦК. Заявление связано с тем, что одного из игроков команды Николая Сираша "прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат".

Оперативное командование "Запад" ответило, что если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации.

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