"Команды отказываются ехать в Хуст". Футболиста Первой лиги забрали в ТЦК: позиция сторон
Футбольный клуб "Хуст" из Первой лиги чемпионата Украины по футболу пожаловался на действия Хустского территориального центра комплектования. Заявление связано с тем, что одного из игроков команды Николая Сираша 7 мая "прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат".
Сирашу недавно исполнилось 25 лет, а с 4 апреля в Украине вступил в силу закон, предусматривающий: всех мужчин в возрасте 25 лет, признанных годными к службе, теперь тоже могут мобилизовать.
Клуб считает, что мобилизация футболистов будет тормозить развитие этого вида спорта.
"Команды отказываются ехать в город Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет участвовать три клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь?" — говорится в заявлении.
На жалобы ФК "Хуст" отреагировало оперативное командование "Запад".
"Процесс бронирования и получение отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации. В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странными являются попытки футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", — говорится в ответе военных.
- 21 апреля стало известно, что один из киевских ТЦК случайно направил повестку покойному спортивному журналисту Артему Франкову.
- В тот же месяц Национальная полиция передала в суд обвинительный акт по делу о фиктивной мобилизации футболистов ФК "Прикарпатье".