"Команды отказываются ехать в Хуст". Футболиста Первой лиги забрали в ТЦК: позиция сторон

ФК "Хуст" пожаловался, что его футболиста забрали в ТЦК. Оперативное командование "Запад" ответило: у спортсменов нет привилегий

Фото: ФК Хуст

Футбольный клуб "Хуст" из Первой лиги чемпионата Украины по футболу пожаловался на действия Хустского территориального центра комплектования. Заявление связано с тем, что одного из игроков команды Николая Сираша 7 мая "прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат".

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Сирашу недавно исполнилось 25 лет, а с 4 апреля в Украине вступил в силу закон, предусматривающий: всех мужчин в возрасте 25 лет, признанных годными к службе, теперь тоже могут мобилизовать.

Клуб считает, что мобилизация футболистов будет тормозить развитие этого вида спорта.

"Команды отказываются ехать в город Хуст из-за действий Хустского ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет участвовать три клуба? Что делать другим клубам? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь?" — говорится в заявлении.

На жалобы ФК "Хуст" отреагировало оперативное командование "Запад".

"Процесс бронирования и получение отсрочки от мобилизации строго регламентирован. Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации. В то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странными являются попытки футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны", — говорится в ответе военных.