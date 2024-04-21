Покойному журналисту прислали повестку. В ТЦК говорят: Бывает из-за необновленных данных

В военкомате призвали украинцев своевременно обновлять военно-учетные данные и напомнили о наказаниях за уклонение от службы

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Территориальный центр комплектования Оболонского района города Киева прислал повестку на имя ушедшего в прошлом году бывшего редактора журнала Футбол Артема Франкова. Впоследствии в военкомате заявили, что это случается из-за того, что "граждане не обновляют свои персональные данные вовремя".

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Повестку опубликовали в Telegram-канале Artем Frankov official, который, как утверждается, ведется близкими бывшего журналиста.

"Подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", – отреагировали в ТЦК, заявив, что военкоматы не обладают "полной и достоверной информацией о лицах, которые могут быть призваны на военную службу".

В военкомате призвали украинцев своевременно обновлять военно-учетные данные и напомнили о наказаниях за уклонение от службы.

7 апреля 2024 года Одесский военкомат заявил, что начал проверку после того, как в сети распространялась информация, что в селе Приозерное люди в военной форме якобы затолкали в машину и избили 14-летнего подростка.

11 апреля в больнице под Одессой мужчина в форме якобы угрожал врачам оружием. В ТЦК заявили о начале служебного расследования.

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