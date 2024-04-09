Чиновник, "устроивший" футболистов в ТЦК, может получить восемь лет – Нацполиция
Командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования грозит до восьми лет лишения свободы – подозревается в фиктивном трудоустройстве футболистов в военкомат. Об этом сообщила Национальная полиция.
По данным правоохранителей, чиновник зачислил на военную службу в подразделение охраны ТЦК семерых футболистов и тренеров местного футбольного клуба.
Нацполиция отмечает, что спортсмены несли службу исключительно на бумаге, однако регулярно получали финансовое обеспечение согласно штатному расписанию.
В общей сложности футболисты и тренеры "прослужили" 1100 дней и получили от государства почти 1,5 млн грн, отмечает ведомство.
В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Чиновнику ТЦК инкриминируют халатное отношение к военной службе, ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В рамках уголовного дела в госбюджет возмещено 1 млн грн, акцентируют правоохранители.
- В августе 2023 года ГБР заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы фиктивного зачисления на службу в подразделения охраны ТЦК родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья.
Читайте также: Повестка журналисту Слідство.Інфо. СБУ: Вместе с Минобороны и Генштабом проводим проверку