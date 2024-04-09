Чиновник, "устроивший" футболистов в ТЦК, может получить восемь лет – Нацполиция

В общей сложности за фиктивную службу им выплатили 1,5 млн грн из госбюджета, 1 млн было возмещено

Фото: Нацполиция

Командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования грозит до восьми лет лишения свободы – подозревается в фиктивном трудоустройстве футболистов в военкомат. Об этом сообщила Национальная полиция.

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По данным правоохранителей, чиновник зачислил на военную службу в подразделение охраны ТЦК семерых футболистов и тренеров местного футбольного клуба.

Нацполиция отмечает, что спортсмены несли службу исключительно на бумаге, однако регулярно получали финансовое обеспечение согласно штатному расписанию.

В общей сложности футболисты и тренеры "прослужили" 1100 дней и получили от государства почти 1,5 млн грн, отмечает ведомство.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Чиновнику ТЦК инкриминируют халатное отношение к военной службе, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

В рамках уголовного дела в госбюджет возмещено 1 млн грн, акцентируют правоохранители.

В августе 2023 года ГБР заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы фиктивного зачисления на службу в подразделения охраны ТЦК родственников руководства города, а также футболистов местного профессионального клуба из Прикарпатья.

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