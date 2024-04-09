Посадовець, що "влаштував" футболістів до ТЦК, може отримати вісім років – Нацполіція

Загалом за фіктивну службу їм виплатили 1,5 млн грн з держбюджету, 1 млн було відшкодовано

Фото: Нацполіція

Командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування загрожує до восьми років позбавлення волі – підозрюють у фіктивному працевлаштуванні футболістів до військкомату. Про це повідомила Національна поліція.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними правоохоронців, посадовець зарахував на військову службу до підрозділу охорони ТЦК сімох футболістів та тренерів місцевого футбольного клубу.

Нацполіція зауважує, що спортсмени несли службу винятково на папері, проте регулярно отримували фінансове забезпечення згідно зі штатним розписом.

Загалом футболісти та тренери "прослужили" 1100 днів та отримали від держави майже 1,5 млн грн, зазначає відомство.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Посадовцю ТЦК інкримінують недбале ставлення до військової служби, йому загрожує до восьми років тюрми.

У межах кримінальної справи у держбюджет було відшкодовано 1 млн грн, акцентують правоохоронці.

У серпні 2023 року ДБР заявило про викриття в Івано-Франківську схеми фіктивного зарахування на службу до підрозділів охорони ТЦК родичів керівництва міста, а також футболістів місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

Читайте також: Повістка журналісту Слідство.Інфо. СБУ: Разом з Міноборони та Генштабом проводимо перевірку