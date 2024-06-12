Уклонистам могут ограничить перечень админуслуг: Малюська рассказал детали

Министр отметил, что это уже частично практикуется и нет нужды в широкомасштабной реформе

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Государство может потребовать от призывника военно-учетный документ как условие предоставления админуслуги. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью "Это никто не будет смотреть".

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Малюська заявил, что закон об админуслугах задолго до пономасштабного вторжения предусматривал положение о том, что когда гражданин Украины обращается за какой-то услугой, государство может потребовать от него военно-учетный документ.

"Это было и остается в законе. Только по сути дискреция Кабмина урегулировать определенные админуслуги, чтобы предоставление такого документ было обязательным", – сказал он.

Министр напомнил, что государство предоставляет "сотни, если не тысячи" админуслуг и везде, где государство коммуницирует с гражданином, появляется возможность попросить военно-учетный документ.

Министр отметил, что это уже частично практикуется и нет необходимости в широкомасштабной реформе.

"Не могу сказать, что мы повсеместно ввели такой механизм. Но, по моему убеждению, он будет появляться все чаще", – сказал Малюська.

Он отметил, что критически важных услуг это не будет касаться – речь идет обо всем, что касается членов семьи и детей военнообязанного.

В противовес, документы могут спрашивать когда речь идет об услугах "для хорошего образа жизни, для комфорта, и что касается только военнообязанного".

Малюська акцентировал – государство осторожно относится к оценке, где услуги не является критически важным.

"Что касается критически важных услуг для того, чтобы жить, чтобы семья нормально себя чувствовала – государство таких ограничений применять точно не будет", – добавил он.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные . Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

9 июня стало известно, что в приложении Резерв+ появится QR-код – это сравнит данные по электронному реестру с бумажным учетным документом.

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