Люди, які уникають мобілізації, можуть не отримати адмінпослуги: Малюська розповів деталі

Міністр зазначив, що це вже частково практикується і немає потреби в широкомасштабній реформі

Денис Малюська (Фото: Facebook)

Держава може вимагати від призовника військово-обліковий документ як умову для надання адмінпослуги. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю для "Це ніхто не буде дивитись".

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Малюська заявив, що закон про адмінпослуги задовго до пономасштабного вторгнення передбачав положення про те, що коли громадянин України звертається за якоюсь послугою, держава може вимагати від нього військово-обліковий документ.

"Це було і залишається в законі. Тільки по суті дискреція Кабміну врегулювати певні адмінпослуги, щоб надання такого документ було обов'язковим", — сказав він.

Міністр нагадав, що держава надає "сотні, якщо не тисячі" адмінпослуг і всюди, де держава комунікує з громадянином, з'являється можливість попросити військово-обліковий документ.

Міністр зазначив, що це вже частково практикується і немає потреби в широкомасштабній реформі.

"Не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такий механізм. Але, на моє переконання, він буде з'являтися все частіше", — сказав Малюська.

Він наголосив, що критично важливих послуг це не стосуватиметься — йдеться про все, що стосується членів сім'ї та дітей військовозобов'язаного.

На противагу, документи можуть запитувати коли йдеться про послуги "задля гарного способу життя, для комфорту, і що стосується тільки військовозобов’язаного".

Малюська акцентував – держава обережно ставиться до оцінки, де послуги не є критично важливим.

"Що стосується критично важливих послуг для того, щоб жити, щоб сім'я нормально себе почувала — держава таких обмежень застосовувати точно не буде", — додав він.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

9 червня стало відомо, що у застосунку Резерв+ з'явиться QR-код – це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом.

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