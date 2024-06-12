Переможець Другої ліги знявся з чемпіонату по футболу, побоюючись мобілізації

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Футбольний клуб "Дружба" з села Мирівка Київської області, який у минулому сезоні виграв Другу лігу та вийшов до Першої, ухвалив рішення зняти команду зі змагань на наступний сезон. Про це в інтерв’ю виданню Тribuna повідомив директор "Дружби" Ігор Дегтяренко.

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Він заявив, що причина полягає в законі про мобілізацію – у керівництва клубу немає повноважень, щоб забронювати своїх футболістів.

"Українська асоціація футболу, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Ми просто не зможемо з цим боротись. Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі?" – сказав Дегтяренко.

Директор "Дружби" зазначив, що наразі рішення ухвалене на один рік.

"Щоб за нами залишили місце у ПФЛ на рік, хоча б у Другій лізі. В Першій лізі за нами ніхто не зарезервує, зрозуміло. Іншого виходу немає, на жаль. Зараз і в інших клубах таке почнеться, це сто відсотків, коли прийде липень", – наголосив він.

Дегтяренко також зазначив, що футболістам дозволять шукати інші команди.

"Ми їм запропонували, коли відкриється трансферне вікно, щоб вони переходили. Думаю, завдяки грі за "Дружбу" вони собі знайдуть місце", – повідомив він.

8 травня ФК "Хуст" з Першої ліги поскаржився на дії Хустського ТЦК. Заява пов'язана з тим, що одного з гравців команди Миколу Сіраша "прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК і доставили до військкомату".

Оперативне командування "Захід" відповіло, що, якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

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