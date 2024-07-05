Хімічний опік, забої обличчя: у якому стані військовий ТЦК та СП, якого побили у Ворохті
У військового Верховинського районного ТЦК та СП, якого опівдні 4 липня 2024 року побили жителі Ворохти, медики діагностували хімічний опік та забої обличчя. Про це у коментарі Суспільному розповів заступник директора Яремчанської центральної міської лікарні Василь Йосипчук.
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За даними Йосипчука, після конфлікту на блокпосту перед в'їздом у Ворохту, військовослужбовця доправили до лікарні медики екстреної медичної допомоги.
Військового обстежили окуліст, лор, травматолог та невролог, діагностували хімічний опік і забої м'яких тканин носа й обличчя, розповів він.
У Яремчанській лікарні військовому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
- 4 липня у мережі поширили відео, на якому видно, як люди у цивільному сваряться з чоловіками у формі. У певний момент люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по транспортному засобу ногами та руками, а потім виштовхали авто на узбіччя.
В Івано-Франківському ТЦК заявили, що на в’їзді до Ворохти стояв блокпост, на якому перевіряли документи військовозобов’язаних. Проте місцеві жителі заявили, що через це до селища не їдуть туристи.Водночас у військкоматі наголосили: на курорт не їдуть лише ті чоловіки, які намагаються уникнути свого конституційного обов’язку, і наголосили, що і надалі перевірятимуть документи усіх військовозобов’язаних приїжджих.
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