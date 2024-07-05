Хімічний опік, забої обличчя: у якому стані військовий ТЦК та СП, якого побили у Ворохті

У Яремчанській лікарні військовому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування

Український військовий (Фото: Генштаб)

У військового Верховинського районного ТЦК та СП, якого опівдні 4 липня 2024 року побили жителі Ворохти, медики діагностували хімічний опік та забої обличчя. Про це у коментарі Суспільному розповів заступник директора Яремчанської центральної міської лікарні Василь Йосипчук.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За даними Йосипчука, після конфлікту на блокпосту перед в'їздом у Ворохту, військовослужбовця доправили до лікарні медики екстреної медичної допомоги.

Військового обстежили окуліст, лор, травматолог та невролог, діагностували хімічний опік і забої м'яких тканин носа й обличчя, розповів він.

У Яремчанській лікарні військовому надали медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

4 липня у мережі поширили відео, на якому видно, як люди у цивільному сваряться з чоловіками у формі. У певний момент люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по транспортному засобу ногами та руками, а потім виштовхали авто на узбіччя.

В Івано-Франківському ТЦК заявили, що на в’їзді до Ворохти стояв блокпост, на якому перевіряли документи військовозобов’язаних. Проте місцеві жителі заявили, що через це до селища не їдуть туристи. Водночас у військкоматі наголосили: на курорт не їдуть лише ті чоловіки, які намагаються уникнути свого конституційного обов’язку, і наголосили, що і надалі перевірятимуть документи усіх військовозобов’язаних приїжджих.

Читайте також: "Не хочуть гравці їхати на Закарпаття". Клуб Першої ліги змінює прописку через мобілізацію