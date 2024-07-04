У Карпатах напали на автомобіль ТЦК. Місцеві стверджують: через перевірку не їдуть туристи

У військкоматі наголосили: на курорт не їдуть лише ті, хто намагається уникнути свого обов’язку

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Ворохті на Івано-Франківщині місцеві жителі протестували проти блокпоста, на якому військові ТЦК та СП перевіряють документи військовозобов’язаних, стверджують: через це на курорт нібито бояться їхати туристи. Під час сварки протестувальники напали на автомобіль військового із ТЦК, повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

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4 липня у мережі поширили відео, на якому видно, як люди у цивільному сваряться з чоловіками у формі. У певний момент люди перекрили дорогу автомобілю, за кермом якого перебував чоловік у військовій формі, та почали бити по транспортному засобу ногами та руками, а потім виштовхали авто на узбіччя.

В Івано-Франківському ТЦК заявили, що на в’їзді до Ворохти стояв блокпост, на якому перевіряли документи військовозобов’язаних. Проте місцеві жителі заявили, що через це до Ворохти не їдуть туристи.

Водночас у військкоматі наголосили: на курорт не їдуть лише ті чоловіки, які намагаються уникнути свого конституційного обов’язку.

"У нас іде війна. І всі чоловіки на фронті або у відпустці з фронту. От ті, які у відпустці, можуть спокійно приїхати й відпочити. Ніхто їх не чіпає", — пояснили у ТЦК.

Військові стверджують: місцеві жителі першими почали конфлікт, а потім напали на їхнього колегу, побивши йому машину.

У ТЦК наголосили, що цей військовослужбовець був поранений на фронті.

У військкоматі також акцентували, що і надалі перевірятимуть документи усіх військовозобов’язаних приїжджих.

18 травня у місті Синельникове Дніпропетровської області цивільний чоловік напав з ножем на працівника ТЦК.

17 червня у Львівській області напали на військовослужбовця ТЦК. Його доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

24 червня у Чернівецькій області чоловік, який нібито намагався незаконно перетнути кордон, напав на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

На Волині військовозобов'язаний напав і завдав тілесних ушкоджень представнику Терцентру комплектування та соцпідтримки – під час конфлікту тілесні ушкодження отримав офіцер.

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