В Карпатах напали на автомобиль ТЦК. Местные утверждают – из-за проверки не едут туристы

В военкомате отметили – на курорт не едут только те, кто пытается избежать своего долга

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Ворохте в Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором военные ТЦК и СП проверяют документы военнообязанных, утверждают – поэтому на курорт якобы боятся ехать туристы. В ходе ссоры протестующие напали на автомобиль военного из ТЦК, сообщил Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки.

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4 июля в сети распространили видео, на котором видно, как люди в штатском ссорятся с мужчинами в форме. В определенный момент люди перекрыли дорогу автомобилю, за рулем которого находился мужчина в военной форме, и начали бить по транспортному средству ногами и руками, а затем вытолкали авто на обочину.

В Ивано-Франковском ТЦК заявили, что на въезде в Ворохту стоял блокпост, на котором проверяли документы военнообязанных. Однако местные жители заявили, что из-за этого в Ворохту не едут туристы.

В то же время в военкомате отметили – на курорт не едут только те мужчины, которые пытаются избежать своего конституционного долга.

"У нас идет война. И все мужчины на фронте или в отпуске с фронта. Вот те, которые в отпуске, могут спокойно приехать и отдохнуть. Никто их не трогает", – пояснили в ТЦК.

Военные утверждают – местные жители первыми начали конфликт, а затем напали на их коллегу, побив ему машину.

В ТЦК отметили, что этот военнослужащий был ранен на фронте.

В военкомате также акцентировали, что и в дальнейшем будут проверять документы всех военнообязанных приезжих.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

17 июня во Львовской области напали на военнослужащего ТЦК. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

24 июня в Черновицкой области мужчина, якобы пытавшийся незаконно пересечь границу, напал на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

На Волыни военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю Терцентра комплектования и соцподдержки – во время конфликта телесные повреждения получил офицер.

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