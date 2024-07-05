Полиция начала два производства по факту нападения на военнослужащего ТЦК в Ворохте
Правоохранительные органы приступили к расследованию нападения на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки в поселке Ворохта. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
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По информации правоохранителей, 4 июля группа лиц нарушала общественный порядок и устроила конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности. 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повредили его автомобиль. Потерпевшего госпитализировали.
Прибывшие на место происшествия полицейские провели разъяснительную работу с местными жителями, конфликт удалось прекратить.
По факту нападения на военнослужащего полиция начала уголовные производства по статьям о хулиганстве и препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.
4 июля в сети распространили видео, на котором видно, как люди в штатском ссорятся с мужчинами в форме. В определенный момент люди перекрыли дорогу автомобилю, за рулем которого находился мужчина в военной форме, и начали бить по транспортному средству ногами и руками, а затем вытолкали авто на обочину.
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- На Волыни военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю Терцентра комплектования и соцподдержки – во время конфликта телесные повреждения получил офицер.
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