Полиция начала два производства по факту нападения на военнослужащего ТЦК в Ворохте

Украинский военный (Фото: Генштаб)

Правоохранительные органы приступили к расследованию нападения на военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки в поселке Ворохта. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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По информации правоохранителей, 4 июля группа лиц нарушала общественный порядок и устроила конфликт с военнослужащими Верховинского РТЦК и СП, которые на тот момент выполняли свои служебные обязанности. 47-летнему военнослужащему нанесли телесные повреждения и повредили его автомобиль. Потерпевшего госпитализировали.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели разъяснительную работу с местными жителями, конфликт удалось прекратить.

По факту нападения на военнослужащего полиция начала уголовные производства по статьям о хулиганстве и препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

4 июля в сети распространили видео, на котором видно, как люди в штатском ссорятся с мужчинами в форме. В определенный момент люди перекрыли дорогу автомобилю, за рулем которого находился мужчина в военной форме, и начали бить по транспортному средству ногами и руками, а затем вытолкали авто на обочину.

В Ивано-Франковском ТЦК заявили, что на въезде в Ворохту стоял блокпост, на котором проверяли документы военнообязанных. Однако местные жители заявили, что из-за этого в поселок не едут туристы. В то же время в военкомате подчеркнули: на курорт не едут только те мужчины, которые пытаются избежать своего конституционного долга, и подчеркнули, что и дальше будут проверять документы всех военнообязанных приезжих.

18 мая в городе Синельниково Днепропетровской области гражданский мужчина напал с ножом на работника ТЦК.

17 июня во Львовской области напали на военнослужащего ТЦК. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

24 июня в Черновицкой области мужчина, якобы пытавшийся незаконно пересечь границу, напал на военнослужащих ТЦК и СП.

На Волыни военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю Терцентра комплектования и соцподдержки – во время конфликта телесные повреждения получил офицер.

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