Во Львовской области ночью слышали взрыв возле ТЦК: неизвестный бросил гранату и скрылся
Иллюстративное фото: Depositphotos

В Буске Львовской области ночью неизвестный бросил гранату в фасад здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки – пострадавших нет. Полиция области устанавливает детали инцидента.

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Полиция Золочевского района заявила о взрыве в 01:45, в результате этого поврежден фасад и окна здания.

По словам заявителя, неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся. Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию подозреваемого.

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