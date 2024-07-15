Во Львовской области ночью слышали взрыв возле ТЦК: неизвестный бросил гранату и скрылся

По данным полиции, неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся

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В Буске Львовской области ночью неизвестный бросил гранату в фасад здания Территориального центра комплектования и социальной поддержки – пострадавших нет. Полиция области устанавливает детали инцидента.

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Полиция Золочевского района заявила о взрыве в 01:45, в результате этого поврежден фасад и окна здания.

По словам заявителя, неизвестный бросил гранату в фасад здания и скрылся. Правоохранители принимают меры по установлению личности и задержанию подозреваемого.

26 июня на Волыни военнообязанный напал и нанес телесные повреждения представителю ТЦК – во время конфликта телесные повреждения получил офицер.

4 июля в Ворохте в Ивано-Франковской области местные жители протестовали против блокпоста, на котором ТЦК проверяют документы, во время ссоры протестующие напали на автомобиль военного. У служащего медики диагностировали химический ожог и ушибы лица. Полиция начала производство.

9 июля в Мукачево мужчина ножом угрожал полицейским и военнослужащим территориального центра комплектования, его задержали.

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