Хотел поджечь ТЦК в Винницкой области за легкие деньги от ФСБ: СБУ поймала подозреваемого

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с российским ФСБ и попыткой сжечь здание ТЦК в Винницкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным правоохранителей, его задержали по горячим следам после того, как он бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и снял возгорание на камеру собственного телефона.

По данным следствия, подозреваемым оказался 17-летний житель Одессы, который весной 2024 года попал в поле зрения ФСБ из-за поисков быстрого заработка в интернете.

На одном из таких сайтов молодой человек выложил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы, рассказали спецслужащие.

В СБУ отметили, что за деньги он предложил подозреваемому совершать поджоги объектов военной инфраструктуры и автомобилей военных.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

После "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в портовом городе Россия отправила его в Винницкую область, где он должен был поджечь здание ТЦК, а после этого – продолжить серию поджогов на территории Житомира, акцентировали спецслужащие.

Но СБУ сорвала вражеские планы. Во время обысков у подозреваемого изъяли самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по статье о диверсии, совершенной в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

15 июля В Буске Львовской области ночью неизвестный бросил гранату в фасад здания ТЦК и СП – пострадавших нет.

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

30 июля в Киевской области правоохранители задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военнослужащих и волонтеров.

Читайте также: Правоохранители задержали украинцев, которые готовили поджоги ТРЦ в Украине и Европе – видео