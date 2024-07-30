ОГП: В Киевской области задержаны сожители, которые подожгли три авто военных – фото

Задержанные (Фото: Офис генерального прокурора)

В Киевской области правоохранители задержали мужчину и женщину, которые, по версии следствия, в течение одной ночи подожгли три автомобиля военнослужащих и волонтеров. Об этом сообщили Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины и Национальная полиция.

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Им объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. За это предусмотрено до восьми лет тюрьмы. В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

По версии следствия, 29 июля в селе Петропавловская Борщаговка подозреваемые облили легковоспламеняющимся раствором и подожгли три машины. Одна из них принадлежала ВСУ, две – волонтерам, которые впоследствии должны были передать военным.

В ОГП отметили, что к подозреваемым в Telegram обратился неизвестный, который предложил совершить поджоги автомобилей военных. Он давал им четкие инструкции по этому поводу. За такую "работу" он обещал вознаграждение в $1000, но фактически заплатил половину.

В СБУ уточнили, что авто поджигали по заказу россиян. Подозреваемые – 25-летний житель Черкасской области и его 20-летняя сожительница.

Для выполнения вражеской задачи сожители прибыли в один из поселков в окрестностях Киева, где подыскивали места парковки авто военных. После обнаружения трех потенциальных целей они сфотографировали их и отправили "на согласование" своему куратору.

После его команды пара прибыла в определенное время на "нужные" локации, где в течение одной ночи пыталась уничтожить сразу три автомобиля, сообщили в спецслужбе. Речь идет о служебном минивэне ВСУ, а также микроавтобусе и внедорожнике, которые были завезены волонтерами в Украину для Сил обороны.

Злоумышленники были задержаны в течение считанных часов. У них обнаружили зажигательную смесь и мобильные телефоны, по которым они получали инструкции от агрессора, отметили в СБУ.

Фото: Киевская областная прокуратура

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

25 июля СБУ сообщила, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности известно о 80 случаях.

29 июля стало известно о задержании в Одессе шестерых мужчин, которые подожгли 15 авто военнослужащих.

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