ОГП: На Київщині затримали співмешканців, які підпалили три авто військових і волонтерів – фото

Затримані (Фото: Офіс генерального прокурора)

У Київській області правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три автомобілі військовослужбовців і волонтерів. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Служба безпеки України та Національна поліція.

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Їм повідомлено про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань. За це передбачено до восьми років тюрми. До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За версією слідства, 29 липня в селі Петропавлівська Борщагівка підозрювані облили легкозаймистим розчином і підпалили три машини. Одна з них належала ЗСУ, дві – волонтерам, які згодом мали передати військовим.

В ОГП зазначили, що до підозрюваних в Telegram звернувся невідомий, який запропонував здійснити підпали автомобілів військових. Він надавав їм чіткі інструкції щодо цього. За таку "роботу" він обіцяв винагороду в $1000, але фактично заплатив половину.

В СБУ уточнили, що авто підпалювали на замовлення росіян. Підозрювані – 25-річний житель Черкаської області та його 20-річна співмешканка.

Для виконання ворожого завдання співмешканці прибули до одного із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування авто військових. Після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх і відправили "на погодження" своєму куратору.

Після його команди пара прибула у визначений час на "потрібні" локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто, повідомили в спецслужбі. Йдеться про службовий мінівен ЗСУ, а також мікроавтобус і позашляховик, які були завезені волонтерами в Україну для Сил оборони.

Зловмисники були затримані протягом лічених годин. У них виявили запалювальну суміш і мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від агресора, зазначили в СБУ.

Фото: Київська обласна прокуратура

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

25 липня СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

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