Правоохранители задержали украинцев, готовивших поджоги ТРЦ в Украине и Европе – видео

В общей сложности к работе на российскую ФСБ были привлечены 19 украинцев из разных областей

Фото: Офис генпрокурора

Правоохранители утверждают, что задержали группу людей, которые по заказу российских спецслужб готовили и осуществляли поджоги гражданских объектов в Украине и странах Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службах Национальной полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины.

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Основными целями неприятеля были торговые центры, автозаправочные станции, аптеки и рынки в Украине, Польше и странах Балтии, отметили в СБУ.

В результате пожара уже были уничтожены несколько ТРЦ в Польше и странах Балтии. Также полицейским стало известно, что подозреваемым поручили поджечь один из центров гуманитарной помощи Украине, расположенный в Польше.

По данным следствия, организатор группировки – 39-летний житель Ивано-Франковска. В общей сложности к работе на российскую ФСБ были привлечены 19 украинцев из разных областей: Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской, а также в Запорожье, утверждают правоохранители.

По данным следствия, подозреваемые за деньги вербовали людей для поджогов гражданских объектов в Украине и на территории ЕС, используя свои знакомства в криминальных кругах.

Для отправки завербованных поджигателей за границу подозреваемые сделали для них поддельные документы, такие как паспорта, водительские права, дипломы и медицинские карточки, оформленные на других людей.

Таким образом российская агентура планировала незаконно переправлять своих сообщников за пределы Украины и "легализовать" их в странах ЕС, передают в Нацполиции. После поджогов исполнители должны были снимать возгорание на свои телефоны, чтобы потом отчитываться перед ФСБ.

Правоохранители одновременно провели около 40 обысков в Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и Киеве по местам жительства и в автомобилях задержанных. Были изъяты оружие и патроны, девять автомобилей, $77 200, 500 000 грн, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи. Также были найдены поддельные документы о регистрации транспортных средств, медицинских справках, дипломах и тысячах пустых бланков.

Всем мужчинам вручили подозрения в госизмене и подделке документов. В случае доказательства вины в суде они могут сесть на пожизненное.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

10 июня 2024 года в Праге полицейские задержали 26-летнего иностранца по подозрению в попытке теракта якобы по заказу России.

30 июня стало известно, что несколько американских военных баз в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористических атак на военный персонал или объекты США.

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