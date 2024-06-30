CNN: США перевели ряд баз в Европе в состояние повышенной готовности из-за угрозы терактов

Один из американских чиновников сказал, что они не видели такого уровня угрозы "по крайней мере 10 лет"

Флаг США (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Несколько американских военных баз в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористических атак на военный персонал или объекты США. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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Они рассказали, что 30 июня базы, включая гарнизон армии США в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования США, повысили уровень тревоги до состояния защиты сил "Чарли".

Этот статус применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность террористического действия либо нападения на персонал или объекты, пишут журналисты.

Один из находящихся на базе в Европе американских чиновников сказал, что они не видели такого уровня угрозы "по крайней мере 10 лет", и добавил, что обычно это означает, что военные знают об "активной угрозе".

Спикер Европейского командования США Дэн Дэй отказался комментировать CNN конкретные уровни защиты американских сил, но сказал, что командование "постоянно оценивает ряд факторов, влияющих на безопасность военного общества США за рубежом".

"В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. Из соображений оперативной безопасности мы не будем прибегать к конкретным мерам, но остаемся внимательными", — подчеркнул он.

31 мая французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, который якобы планировал устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады.

10 июня в Праге полицейские задержали 26-летнего иностранца по подозрению в попытке теракта якобы по заказу России.

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