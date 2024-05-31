Во Франции полицейские задержали чеченца. Утверждают, что тот готовил теракт на стадионе

Свою причастность к подготовке теракта мужчина отрицает, хотя во время обысков на его гаджетах обнаружили фото и видео со стадионом

Стадион Жоффруа Гишар (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

Французские полицейские задержали 18-летнего уроженца Чечни, якобы планировавшего устроить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

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Источник журналистов заявил, что чеченец был задержан еще 22 мая. Утверждается, что мужчина хотел совершить теракт во французском городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады. По уточненным данным, это должно было произойти на стадионе "Жоффруа Гишар", его целью должны стать футбольные зрители и сотрудники полиции.

Подозреваемого задержали, когда он находился дома. Во время обысков полицейские обнаружили у него в телефоне видео стадиона, а на компьютере – фото. Свою причастность к подготовке теракта мужчина отрицает, пишет BFMTV.

4 апреля 2024 года президент Франции Макрон заявил, что он "не сомневается" в том, что Россия "нацелится" на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года.

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