У Франції поліціянти затримали чеченця. Стверджують, що той готував теракт на стадіоні

Свою причетність до підготовки теракту чоловік заперечує, хоча під час обшуків на його гаджетах знайшли фото та відео зі стадіоном

Стадіон Жоффруа Гішар (Фото: ЕРА/CJ GUNTHER)

Французькі поліціянти затримали 18-річного уродженця Чечні, який нібито планував влаштувати теракт під час футбольного турніру в рамках Олімпіади. Про це повідомляє BFMTV із посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

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Джерело журналістів заявило, що чеченця було затримано ще 22 травня. Стверджується, що чоловік хотів вчинити теракт у французькому місті Сент-Етьєн під час проведення Олімпіади. За уточненими даними, це мало відбутися на стадіоні "Жоффруа Гішар", його ціллю мали стати футбольні глядачі та працівники поліції.

Підозрюваного затримали, коли той перебував вдома. Під час обшуків поліціянти виявили у нього в телефоні відео стадіону, а на комп'ютері – фото. Свою причетність до підготовки теракту чоловік заперечує, пише BFMTV.

4 квітня 2024 року президент Франції Макрон заявив, що він "не має сумнівів" у тому, що Росія "націлиться" на Олімпійські ігри в Парижі влітку 2024 року.

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