Требовал $1500 и скидку от бара за отсрочку: в Харькове задержали офицера ТЦК
Иллюстративное фото: Depositphotos

В Харькове получил подозрение работник одного из районных ТЦК по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды от местного бара. За это он обещал не мобилизовывать ни работников, ни посетителей этого заведения. Об этом сообщила пресс-служба областного ТЦК и СП.

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Военные рассказали, что подозреваемый в начале июня 2024 года требовал для себя неправомерную выгоду от руководителей харьковского бара-ресторана.

По данным следствия, за $1500 и персональную карточку с постоянной скидкой на услуги он обещал не препятствовать работе заведения, а также не мобилизовать его работников и посетителей.

Кроме этого, мужчина пообещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые бы "гарантировали" им отсрочку от мобилизационных мероприятий.

Правоохранители задержали его "на горячем" во время получения скидочной карты в обмен на фиктивные документы.

Прокуроры сообщили, что ему уже избрана мера пресечения – содержание под стражей. Подозреваемый работник Вооруженных Сил Украины отстранен от исполнения служебных обязанностей.

 По итогам досудебного расследования и в соответствии с судебным решением будут приняты необходимые дисциплинарные и кадровые меры, заверили военные.

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