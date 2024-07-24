ДБР викрило схему з фіктивними довідками для звільнення мобілізованих зі служби

Затриманий (Фото: Державне бюро розслідувань)

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому військовому та працівнику медичного закладу, які, за версією слідства, підробляли документи з метою подальшого звільнення військовослужбовців зі служби. Про це повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора.

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За даними ДБР, ексвійськовий та працівник Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 Кам’янської міської ради за 80 000 грн видавали військовослужбовцям сфальсифіковані довідки про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які нібито потребували нагляду, що є підставою для звільнення зі служби.

За версією слідства, "послугами" скористалось щонайменше 18 мобілізованих. 12 із них вже звільнили з військової служби. Вони також отримали передбачені законодавством виплати під час звільнення зі служби на загальну суму близько 500 000 грн. Ще шестеро військовослужбовців подали фіктивні документи та чекали на звільнення.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили факт виготовлення близько 150 фальшивих довідок, вилучено понад 30 підроблених печаток різних медичних установ.

Організаторам схеми повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів та пособництві в ухиленні від військової служби. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

12 чоловікам повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів, шахрайському заволодінні державними коштами. Ще шістьом – у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння державними коштами.

У ДБР зазначили, що п’ятеро військових, які подали фальшиві документи на розгляд командування для звільнення, добровільно вирішили продовжити службу. Щодо них може бути розглянуто питання про призначення покарання, не повʼязаного з позбавленням волі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

4 липня ДБР повідомило, що в Одеській області правоохоронці заблокували канал переправлення військовозобов'язаних чоловіків до Молдови – його організовував заступник начальника відділу одного з правоохоронних органів

23 липня СБУ затримала відомого блогера, який, за версією слідства, закликав до збройного спротиву мобілізації. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що йдеться про Жана Новосельцева.

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