ДБР: Експосадовець привласнив майже 1 млн грн з будівництва водогону для захисників

Проєкт так і не почали робити. Колишньому чиновнику територіального управління Міноборони загрожує до семи років тюрми

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому посадовцю територіального управління Міністерства оборони – стверджується, що він привласнив майже 1 млн грн з бюджету.

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Підозрюваний – ексчиновник Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони.

За даними ДБР, фігурант уклав договір на майже 1 млн грн з приватним підприємством щодо будівництва водогону для одного зі збройних формувань Півдня.

Проте, пишуть правоохоронці, будівництво так і не розпочалося, а гроші полковник та підприємець поділили між собою.

Тепер колишнього чиновника підозрюють у недбалому ставленні до військової служби, йому загрожує до семи років тюрми.

ДБР повідомило, що голову підприємства обвинувачують у зловживанні та службовому підробленні. Максимальне покарання – шість років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Наразі триває розслідування, встановлюються й інші факти протиправної діяльності, підсумовують правоохоронці.

11 липня ДБР завершило досудове розслідування справи щодо колишнього начальника Одеського ТЦК, який замість служби їздив на курорти Сейшельських островів та Іспанії.

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