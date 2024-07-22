ГБР: Экс-чиновник присвоил почти 1 млн грн со строительства водопровода для защитников

Проект так и не начали делать. Бывшему чиновнику территориального управления Минобороны грозит до семи лет тюрьмы

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему чиновнику территориального управления Министерства обороны – утверждается, что он присвоил почти 1 млн грн из бюджета.

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Подозреваемый – экс-чиновник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны.

По данным ГБР, фигурант заключил договор на почти 1 млн грн с частным предприятием относительно строительства водопровода для одного из вооруженных формирований Юга.

Однако, пишут правоохранители, строительство так и не началось, а деньги полковник и предприниматель поделили между собой.

Теперь бывший чиновник подозревается в халатном отношении к военной службе, ему грозит до семи лет тюрьмы.

ГБР сообщило, что главу предприятия обвиняют в злоупотреблении и служебном подлоге. Максимальное наказание – шесть лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время идет расследование, устанавливаются и другие факты противоправной деятельности, заключают правоохранители.

11 июля ГБР завершило досудебное расследование дела относительно бывшего начальника Одесского ТЦК, который вместо службы ездил на курорты Сейшельских островов и Испании.

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