ГБР: Экс-чиновник присвоил почти 1 млн грн со строительства водопровода для защитников
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему чиновнику территориального управления Министерства обороны – утверждается, что он присвоил почти 1 млн грн из бюджета.
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Подозреваемый – экс-чиновник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны.
По данным ГБР, фигурант заключил договор на почти 1 млн грн с частным предприятием относительно строительства водопровода для одного из вооруженных формирований Юга.
Однако, пишут правоохранители, строительство так и не началось, а деньги полковник и предприниматель поделили между собой.
Теперь бывший чиновник подозревается в халатном отношении к военной службе, ему грозит до семи лет тюрьмы.
ГБР сообщило, что главу предприятия обвиняют в злоупотреблении и служебном подлоге. Максимальное наказание – шесть лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
В настоящее время идет расследование, устанавливаются и другие факты противоправной деятельности, заключают правоохранители.
- 11 июля ГБР завершило досудебное расследование дела относительно бывшего начальника Одесского ТЦК, который вместо службы ездил на курорты Сейшельских островов и Испании.
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