ГБР: Судья из Киевщины подделал документы, чтобы уехать в круиз на Карибы – фото с курорта

По версии следствия, судья в сговоре со знакомым адвокатом подделали приглашение якобы для участия в конференции в Вене

Задержание судьи (Фото: СБУ)

Государственное бюро расследований во взаимодействии со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении судье горрайонного суда Броваров Киевской области, который, по версии следствия, выехал за границу на отдых по поддельным документам. Об этом сообщили пресс-службы ГБР и СБУ. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Владимире Сердинском.

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По данным ГБР, судья во время военного положения отправился отдыхать на круизном лайнере по странам Карибского бассейна. Для этого он в сговоре со знакомым адвокатом подделал приглашение якобы для участия в конференции в Вене по вопросам помощи переселенцам, семьям с детьми и детям-сиротам из Украины в Европейском Союзе. На основании этого "документа" ему оформили служебную командировку за границу.

В СБУ отметили, что на самом деле никаких подобных мероприятий в указанной стране тогда не проводилось.

Спецслужба уточнила, что Сердинский выезжал на отдых вместе со своей сожительницей в 2023 году.

На основании полученных доказательств судье и его сообщнику – адвокату – сообщено о подозрении по двум статьям: о мошенничестве по предварительному сговору группой лиц и о подделке документов.

СБУ напомнила, что в сентябре 2023 года этого же чиновника разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре.

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

Фото: источник LIGA.net

11 июля ГБР сообщило о завершении досудебного расследования дела в отношении бывшего начальника Одесского ТЦК и СП, который вместо службы ездил на курорты Сейшельских островов и Испании.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил – речь идет о Евгении Борисове.

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