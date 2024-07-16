Двое прокуроров ОГП разоблачены на получении взятки в $170 000. Костин отреагировал

Национальное антикоррупционное бюро (Фото: НАБУ)

15 июля двое прокуроров Офиса генерального прокурора были разоблачены в получении $170 000 неправомерной выгоды. Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и ОГП.

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По версии следствия, прокуроры получили средства для принятия решения о закрытии уголовного производства.

В настоящее время один из прокуроров задержан, ему сообщено о подозрении по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

В САП отметили, что решается вопрос об объявлении подозрения всем разоблаченным лицам и избрании им меры пресечения.

Разоблачение чиновников прокомментировал генеральный прокурор Андрей Костин. Он заявил, что один из прокуроров был задержан на рабочем месте.

"Уверен, что каждый такой случай является уроком всем, кто еще не понял: такие действия недопустимы и не останутся без реагирования. Это также сильный сигнал поддержки всем честным работникам – мы будем совместно разоблачать и привлекать к ответственности тех, кто порочит честь профессии и подрывает ее репутацию", – подчеркнул Костин.

Генпрокурор отметил, что с начала года усилиями ОГП и органов досудебного расследования за коррупцию и другие злоупотребления привлечены к уголовной ответственности шесть прокуроров в разных регионах страны.

Фото: НАБУ и САП