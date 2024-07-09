СБУ: Задержаны на взятках чиновники таможни, которые должны были бороться с коррупцией

Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщили в СБУ

Один из задержанных (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины задержала должностных лиц Гостаможслужбы, которые, по версии следствия, получали взятки от руководителей региональных таможен. Об этом сообщили пресс-службы СБУ и ОГП.

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По информации СБУ, в Киеве задержан директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель. По версии следствия, чиновники систематически требовали неправомерную выгоду у руководителей региональных таможен.

В спецслужбе утверждают, что за разные суммы взяток они "гарантировали" должностным лицам не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности. В обмен на "дань" задержанные также обещали "прикрывать" служебные нарушения таможенников.

Документирование преступной деятельности длилось более года. За это время зафиксировано, по меньшей мере, восемь фактов ежемесячных поборов, отметили в СБУ.

Правоохранители задержали главу Департамента ведомственной безопасности госучреждения, его заместителя и одного из руководителей региональной таможни при передаче взятки.

Задержанным готовится объявление о подозрении по двум статьям: принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также готовится сообщение о подозрении бывшей исполняющей обязанности руководителя одной из региональных таможен, которая сейчас возглавляет управление этой же таможни по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

В СБУ отметили, что в настоящее время продолжаются 28 обысков в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов.

"Цинизм ситуации состоит в том, что именно на подразделение ведомственной безопасности и контроля возложена задача по борьбе с проявлениями коррупции на таможне, а его руководитель фактически запустил коррупционный механизм и собирал дань с региональных таможен", – прокомментировал задержание генеральный прокурор Андрей Костин.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

25 июня 2024 года на Закарпатье задержали мэра Мукачево Балогу, а на следующий день суд арестовал его на два месяца с альтернативой залога.

27 июня за Балогу внесли залог в размере 30 млн грн, он вышел из-под стражи.

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