СБУ заявляє, що взяла на хабарях посадовців митниці, які мали боротись із корупцією

Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, повідомили в СБУ

Один із затриманих (Фото: Служба безпеки України)

Служба безпеки України затримала посадовців Держмитслужби, які, за версією слідства отримували хабарі від керівників регіональних митниць. Про це повідомили пресслужби СБУ та ОГП.

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За інформацією СБУ, у Києві затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника. За версією слідства, посадовці систематично вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць.

У спецслужбі стверджують, що за різні суми хабарів вони "гарантували" посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності. В обмін на "данину" затримані також обіцяли "прикривати" службові порушення митників.

Документування злочинної діяльності тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше вісім фактів щомісячних поборів, зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці при передачі хабаря.

Затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка зараз очолює управління цієї ж митниці за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

У СБУ зазначили, що наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.

"Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць", – прокоментував затримання генеральний прокурор Андрій Костін.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

25 червня 2024 року на Закарпатті затримали мера Мукачева Балогу, а наступного дня суд заарештував його на два місяці з альтернативою застави.

27 червня за Балогу внесли заставу в розмірі 30 млн грн, він вийшов з-під варти.

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