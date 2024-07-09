СБУ заявляє, що взяла на хабарях посадовців митниці, які мали боротись із корупцією
Служба безпеки України затримала посадовців Держмитслужби, які, за версією слідства отримували хабарі від керівників регіональних митниць. Про це повідомили пресслужби СБУ та ОГП.
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За інформацією СБУ, у Києві затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника. За версією слідства, посадовці систематично вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць.
У спецслужбі стверджують, що за різні суми хабарів вони "гарантували" посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності. В обмін на "данину" затримані також обіцяли "прикривати" службові порушення митників.
Документування злочинної діяльності тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше вісім фактів щомісячних поборів, зазначили в СБУ.
Правоохоронці затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці при передачі хабаря.
Затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також готується повідомлення про підозру колишній виконувачці обов’язків керівника однієї із регіональних митниць, яка зараз очолює управління цієї ж митниці за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.
У СБУ зазначили, що наразі тривають 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.
"Цинізм ситуації полягає в тому, що саме на підрозділ відомчої безпеки та контролю покладене завдання по боротьбі з проявами корупції на митниці, а його керівник фактично запустив корупційний механізм та збирав данину з регіональних митниць", – прокоментував затримання генеральний прокурор Андрій Костін.
- 25 червня 2024 року на Закарпатті затримали мера Мукачева Балогу, а наступного дня суд заарештував його на два місяці з альтернативою застави.
- 27 червня за Балогу внесли заставу в розмірі 30 млн грн, він вийшов з-під варти.
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