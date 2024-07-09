"Похитили почти 1,5 млн грн со счетов погибших воинов". Правоохранители задержали группу

Подозреваемым грозит до восьми лет заключения

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители заявили о задержании членов преступной группы в Днепре: по данным следствия, те похитили около 1,5 млн грн со счетов погибших украинских военных. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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Фигуранты получили подозрения по статьям о краже, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных автоматизированных систем.

Максимальное предусмотренное наказание – восемь лет тюрьмы.

Ведомство заявляет: подозреваемые, которые привлекли работника бюро судебно-медицинской экспертизы, на территории морга похищали SIM-карты и мобильные телефоны погибших защитников.

ОГП объясняет, что среди участников группы был IT-специалист, который менял пароли и получал полный доступ к онлайн-банкингу павших военных.

В дальнейшем фигуранты снимали наличные, оформляли кредиты на имена погибших и переводили деньги на собственные счета, отмечают в сообщении.

В настоящее время правоохранители установили 20 потерпевших, а сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,5 млн грн.

Офис генпрокурора пишет, что во время обысков у подозреваемых изъяли: телефоны, компьютерную технику, SIM-карты, военную одежду и экипировку, а также черновые записи.

Всем участникам группы избраны меры пресечения – содержание под стражей.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

В феврале СБУ заявила о нейтрализации в Запорожье преступной группировки, занимавшейся рэкетом. По данным следствия, в том числе подозреваемые "выбивали" деньги из вдовы погибшего воина ВСУ и угрожали убить их ребенка.

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