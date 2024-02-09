СБУ: Задержаны рэкетиры – требовали деньги у вдовы воина ВСУ и угрожали убийством ребенка

По данным правоохранителей, фигуранты облагали "данью" местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом "возвращение долгов"

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о нейтрализации в Запорожье преступной группировки, занимавшейся рэкетом. По данным следствия, в том числе подозреваемые "выбивали" деньги из вдовы погибшего воина ВСУ и угрожали убить их ребенка.

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СБУ пишет, что группировка терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Запорожья, среди пострадавших были родственники погибших украинских защитников.

Правоохранители отмечают, что они задокументировали факт "выбивания" $10 000 от жены одного из погибших защитников.

По данным следствия, когда подозреваемые узнали, что женщина получила денежную помощь от государства, они потребовали от вдовы деньги, которые якобы задолжал ее погибший муж.

Чтобы запугать женщину, фигуранты постоянно преследовали ее и оказывали психологическое давление, а в случае отказа уплатить "долг" угрожали сначала покалечить потерпевшую, а затем убить вместе с ее несовершеннолетним ребенком, отмечает СБУ.

Правоохранители отмечают, что трое подозреваемых были задержаны во время передачи им половины суммы от вдовы погибшего.

По данным ведомства, фигуранты проживали в областном центре и раньше уже отбывали наказание за тяжкие преступления, в том числе за разбой.

Следствие пишет, что подозреваемые облагали "данью" местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом "возвращения долгов".

Из-за регулярных разбойных нападений участники группировки пытались распространить свое влияние на территории Запорожья и в других районах области, объясняет СБУ.

Задержанные получили подозрение в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступной группировке, заключают правоохранители.

Фото: СБУ

В августе 2022 года СБУ задержала шестерых жителей Львовской области по подозрению в рэкете: по данным следствиям, они действовали под видом добровольческого формирования территориальной обороны.

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