СБУ: Затримано рекетирів – вимагали гроші у вдови воїна ЗСУ й погрожували вбивством дитини

За даними правоохоронців, фігуранти обкладали "даниною" місцевих мешканців, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів"

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про нейтралізацію у Запоріжжі злочинного угрупування, яке займалося рекетом. За даними слідства, зокрема підозрювані "вибивали" гроші з вдови загиблого воїна ЗСУ й погрожували вбити їхню дитину.

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СБУ пише, що угрупування тероризувало й намагалося тримати в страху мешканців Запоріжжя, серед потерпілих були родичі загиблих українських захисників.

Правоохоронці зазначають, що вони задокументували факт "вибивання" $10 000 від вдови одного із полеглих захисників.

За даними слідства, коли підозрювані дізналися, що жінка отримала грошову допомогу від держави, вони почали вимагати від вдови гроші, котрі нібито заборгував її загиблий чоловік.

Аби залякати жінку, фігуранти постійно переслідували її та чинили психологічний тиск, а у разі відмови сплатити "борг" погрожували спершу покалічити потерпілу, а потім вбити разом з її неповнолітньою дитиною, зазначає СБУ.

Правоохоронці зауважують, що трьох підозрюваних затримано під час передавання їм половини суми від вдови загиблого.

За даними відомства, фігуранти мешкали в обласному центрі й раніше вже відбували покарання за тяжкі злочини, зокрема й за розбій.

Слідство пише, що підозрювані обкладали "даниною" місцевих мешканців, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом "повернення боргів".

Через регулярні розбійні напади учасники угрупування намагалися поширити свій вплив на території Запоріжжя та в інших районах області, пояснює СБУ.

Затримані отримали підозру у вимаганні, вчиненому організованою групою в умовах воєнного стану.

Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Зараз підозрювані перебувають під вартою. Триває розслідування, аби притягти до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинного угрупування, підсумовують правоохоронці.

Фото: СБУ

У серпні 2022 року СБУ затримала шістьох жителів Львівської області за підозрою у рекеті: за даними слідствами, вони діяли під виглядом добровольчого формування територіальної оборони.

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