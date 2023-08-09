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СБУ задержала депутата из Кропивницкого по подозрению в вымогательстве – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 14:39
СБУ задержала депутата из Кропивницкого по подозрению в вымогательстве – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о задержании депутата горсовета Кропивницкого по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщают СБУ и Офис генпрокурора.

Как отмечается, в результате спецоперации СБУ в Кропивницком нейтрализована преступная группировка рэкетиров, которую, по данным правоохранителей, возглавлял действующий депутат городского совета.

Следствие заявляет, что у местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес, "выбивали" $92 000 – в качестве уплаты несуществующего долга. 

"В случае неуплаты депутат и его подельник угрожали как физической расправой над потерпевшим, так и лишением имущественных прав его и близких. Во время встреч, требуя "долг", депутат неоднократно наносил телесные повреждения потерпевшему", –сообщили в Офисе генпрокурора.

Сотрудники СБУ заявляют, что задержали депутата во время передачи ему второй части денег – $29 000.

"Перед этим украинская спецслужба задокументировала факт получения первого "транша" от предпринимателя", – заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств депутата и его сообщника уведомили о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала депутата из Кропивницкого по подозрению в вымогательстве – фото

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Наталья Медведева
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