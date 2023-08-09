СБУ и ГБР проводят обыски у бывшего регионала Владимира Макеенко – фото

СБУ и ГБР сообщили, что проводят обыски у бывшего народного депутата из Партии регионов по делу об отмывании более 500 млн грн.

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По данным источников LIGA.net, обыски проводятся по местам жительства и работы бывшего нардепа Владимира Макеенко.

Как сообщается, правоохранители проверяют его причастность к легализации более полумиллиарда гривен, полученных преступным путем, а также информацию об уклонении от уплаты налогов в 2011-2014 годах в размере более 63 млн грн.

В случае вынесения судом обвинительного приговора, санкция по этим статьям предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

7 ноября 2019 года ГБР уже проводила обыски у Макеенко, он тогда был владельцем телеканала Прямой (бывший Тонис).

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