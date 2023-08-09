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СБУ и ГБР проводят обыски у бывшего регионала Владимира Макеенко – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 12:25
СБУ и ГБР проводят обыски у бывшего регионала Владимира Макеенко – фото - Фото
Фото - СБУ

СБУ и ГБР сообщили, что проводят обыски у бывшего народного депутата из Партии регионов по делу об отмывании более 500 млн грн.

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По данным источников LIGA.net, обыски проводятся по местам жительства и работы бывшего нардепа Владимира Макеенко

Как сообщается, правоохранители проверяют его причастность к легализации более полумиллиарда гривен, полученных преступным путем, а также информацию об уклонении от уплаты налогов в 2011-2014 годах в размере более 63 млн грн.

В случае вынесения судом обвинительного приговора, санкция по этим статьям  предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Фото – СБУ

Фото – СБУ
Сергей Бережной, Юрий Смирнов
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сбуобыскгбрВладимир Макеенко
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