ГБР проводит обыски у владельца телеканала Прямой

Владимир Макеенко (фото - LIGA.net)

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у собственника телеканала Прямой, экс-нардепа Владимира Макеенко. Об этом LIGA.net сегодня сообщили в пресс-службе ГБР.

"Обыски проходят в рамках расследования дела, которое касается операции купли-продажи телеканала Прямой", - отметили в пресс-службе.

На телеканале Прямой заявили, что расценивают обыск у Макеенко как давление на свободу слова.

По данным телеканала, в квартире Макеенко находятся пять правоохранителей, его жена и адвокаты.