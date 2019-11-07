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ГБР проводит обыски у владельца телеканала Прямой

ГБР проводит обыски у владельца телеканала Прямой - Фото
Владимир Макеенко (фото - LIGA.net)
07.11.2019, 11:57

На телеканале Прямой расценивают обыск у Владимира Макеенко как давление на свободу слова

Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у собственника телеканала Прямой, экс-нардепа Владимира Макеенко. Об этом LIGA.net сегодня сообщили в пресс-службе ГБР.

"Обыски проходят в рамках расследования дела, которое касается операции купли-продажи телеканала Прямой", - отметили в пресс-службе.

На телеканале Прямой заявили, что расценивают обыск у Макеенко как давление на свободу слова.

По данным телеканала, в квартире Макеенко находятся пять правоохранителей, его жена и адвокаты.

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Прямой обыски гбр Владимир Макеенко
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