СБУ та ГБР проводять обшуки у колишнього регіонала Володимира Макеєнка – фото

СБУ та ДБР повідомили, що проводять обшуки у колишнього народного депутата з Партії регіонів у справі про відмивання понад 500 млн грн.

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За даними джерел LIGA.net, обшуки проводяться за місцями проживання та роботи колишнього нардепа Володимира Макеєнка.

Як повідомляється, правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації понад пів мільярда гривень, отриманих злочинним шляхом, а також інформацію про ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках у розмірі понад 63 млн грн.

У разі винесення судом обвинувального вироку, санкція за цими статтями передбачає покарання до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

7 листопада 2019 року ДБР вже проводила обшуки у Макеєнка, він тоді був власником телеканалу Прямий (колишній Тоніс).

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