Мошенничество на дронах для ВСУ. Правоохранители сообщили о разоблачении схемы – фото

По данным Нацполиции, фигуранты обманули 92 потерпевших и не поставили более 600 дронов разного типа для украинских защитников на более 45 млн грн

Фото: Нацполиция

Национальная полиция сообщила о ликвидации преступной группировки. По данным следствия, фигуранты обманули украинцев более чем на 45 млн грн под предлогом продажи дронов для ВСУ.

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По данным следствия, в общей сложности средства мошенникам перечислили 92 потерпевших, среди обманутых – граждане из всех областей, которые хотели помочь украинским военным.

Правоохранители пишут, что схему организовали две женщины, которые и раньше использовали чрезвычайные ситуации для обмана граждан: в частности, в период блекаутов они продали и не поставили 40 модемов для подключения спутникового интернета Starlink.

Относительно предыдущих производств уже были объявлены подозрения и направлены обвинительные акты в суд, отмечают правоохранители.

Однако, по данным Нацполиции, после этого женщины не поставили более 600 дронов разного типа для нужд ВСУ.

В феврале 2024 года оперативники ведомства провели семь обысков по месту жительства фигурантов в Киеве, Одесской и Волынской областях.

Кроме этого, было арестовано имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 млн грн и 28,6 млн грн на банковских счетах предприятий, привлеченных к схеме, отмечают правоохранители.

Нацполиция сообщает, что двум организаторам схемы и их сообщнику сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах организованной группой. Максимальное наказание – до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как отмечает ведомство, основной организатор схемы длительное время скрывается за границей, однако в настоящее время полицейские принимают меры, чтобы объявить ее в международный розыск.

Двое других фигурантов задержаны – им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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