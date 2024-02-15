Шахрайство на дронах для ЗСУ. Правоохоронці повідомили про викриття схеми – фото

За даними Нацполіції, фігуранти ошукали 92 потерпілих і не поставили понад 600 дронів різного типу для українських захисників на понад 45 млн грн

Фото: Нацполіція

Національна поліція повідомила про ліквідацію злочинного угруповування. За даними слідства, фігуранти ошукали українців на понад 45 млн грн під приводом продажу дронів для ЗСУ.

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За даними слідства, загалом кошти шахраям перерахували 92 потерпілих, серед ошуканих – громадяни з усіх областей, котрі хотіли допомогти українським військовим.

Правоохоронці пишуть, що схему організували дві жінки, котрі й раніше використовували надзвичайні ситуації для ошукання громадян: зокрема, у період блекаутів вони продали та не поставили 40 модемів для підключення супутникового інтернету Starlink.

Щодо попередніх проваджень уже були оголошені підозри та скеровано обвинувальні акти до суду, зазначають правоохоронці.

Проте, за даними Нацполіції, після цього жінки не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб ЗСУ.

У лютому 2024 року оперативники відомства провели сім обшуків за місцем проживання фігурантів у Києві й Одеській та Волинській областях.

Окрім цього було заарештовано майно підозрюваних вартістю понад 4,5 млн грн і 28,6 млн грн на банківських рахунках підприємств, залучених до схеми, зазначають правоохоронці.

Нацполіція повідомляє, що двом організаторкам схеми та їх спільнику повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Максимальне покарання – до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як зауважує відомство, основна організаторка схеми тривалий час переховується за кордоном, проте поліціянти вживають заходів, аби оголосити її в міжнародний розшук.

Двох інших фігурантів затримано – їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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