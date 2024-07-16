Двох прокурорів ОГП викрито на отриманні хабаря в $170 000. Костін відреагував

Національне антикорупційне бюро (Фото: НАБУ)

15 липня двох прокурорів Офісу генерального прокурора було викрито в одержанні $170 000 неправомірної вигоди. Про це повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро та ОГП.

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За версією слідства, прокурори отримали кошти за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Наразі одного з прокурорів затримано, йому повідомлено про підозру за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від п’яти до 10 років з конфіскацією майна.

У САП зазначили, що вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.

Викриття посадовців прокоментував генеральний прокурор Андрій Костін. Він заявив, що один із прокурорів був затриманий на робочому місці.

"Впевнений, що кожен такий випадок є уроком усім, хто ще не зрозумів: такі дії є неприпустимими та не залишаться без реагування. Це також сильний сигнал підтримки усім чесним працівникам – ми будемо спільно викривати та притягувати до відповідальності тих, хто паплюжить честь професії та підриває її репутацію", – наголосив Костін.

Генпрокурор зазначив, що від початку року зусиллями ОГП та органів досудового розслідування за корупцію та інші зловживання притягнуто до кримінальної відповідальності шістьох прокурорів у різних регіонах країни.

Фото: НАБУ та САП