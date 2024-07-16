ДБР: Суддя з Київщини підробив документи, аби поїхати в круїз на Кариби – фото з курорту

За версією слідства, суддя у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні

Затримання судді (Фото: СБУ)

Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру судді міськрайонного суду Броварів Київської області, який, за версією слідства, виїхав за кордон на відпочинок за підробленими документами. Про це повідомили пресслужби ДБР та СБУ. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що йдеться про Володимира Сердинського.

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За даними ДБР, суддя під час воєнного стану поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього він у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито для участі у конференції у Відні з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в Європейському Союзі. На підставі цього "документа" йому оформили службове відрядження за кордон.

У СБУ зазначили, що насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили.

Спецслужба уточнила, що Сердинський виїжджав на відпочинок разом зі своєю співмешканкою у 2023 році.

На підставі отриманих доказів судді та його спільнику – адвокату ‒ повідомлено про підозру за двома статтями: про шахрайство за попередньою змовою групою осіб та про підроблення документів.

СБУ нагадала, що у вересні 2023 року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за ухвалення "правильного" рішення у майновому спорі.

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

11 липня ДБР повідомило про завершення досудового розслідування справи щодо колишнього начальника Одеського ТЦК та СП, який замість служби їздив на курорти Сейшельських островів та Іспанії.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив – йдеться про Євгена Борисова.

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