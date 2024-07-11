Ексвійськком Борисов постане перед судом: він їздив відпочивати до Іспанії замість служби

Колишній начальник Одеського ТЦК та СП оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті

Колишній голова Одеського обласного ТЦК Євген Борисов у Печерському районному суді Києва 30 травня 2024 року (Фото: Стас Юрченко, Ґрати)

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування справи щодо колишнього начальника Одеського ТЦК та СП, який замість служби їздив на курорти Сейшельських Островів та Іспанії. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах підтвердив – мова йде про Євгена Борисова.

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Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт, його звинувачують у статтях про:

→ використання підробленого документа;

→ нез’явлення вчасно на службу без поважних причин;

→ ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману.

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Правоохоронці встановили, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом людини, яка начебто постраждала внаслідок війни.

Зокрема, Борисов оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті, а насправді їздив на коштовні курорти Сейшельських Островів та Іспанії, зазначили в ДБР.

Бюро повідомило, що спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень.

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22 червня 2023 року журналісти УП опублікували відеорозслідування. У ньому вони показали віллу в Іспанії, записану на матір тодішнього начальника Одеського обласного ТЦК Борисова. На його дружину там також записано офісний центр. Наступного дня Зеленський доручив негайно звільнити Борисова та створити комісію для перевірки всіх військкомів.

22 липня ДБР повідомило Борисову про підозру у незаконному збагаченні на 188 млн грн. Затримали його 24 липня – правоохоронці стверджували, що він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів, авто та місцеперебування. 25 липня Борисова арештували з правом внесення застави у 150 млн грн.

28 травня 2024 року після того, як за Борисова внесли заставу у 12 млн грн, його затримали й повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн грн. За цією статтею йому загрожує до 12 років тюрми, за іншими звинуваченнями – до десяти.

30 травня Борисова було заарештовано на два місяці за підозрою у легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом. Альтернатива – застава у 140 млн грн.

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